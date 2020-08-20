В новом центре в Волжском врачи успешно пересадили почку юноше от его матери

Фото Минздрава России.

В Волжском центре трансплантологии почки и диализа провели первую операцию. И прошла она успешно. Врачи буквально спасли жизнь 19-летнему молодому человеку. Парень уже долгое время находился на диализе, ему даже пересаживали почку в одной из волгоградских клиник, но неудачно. Первая операция повлекла большие осложнения. После этого, как рассказывают в Минздраве России, юноша буквально оказался на грани жизни и смерти. 20 августа ему сделали повторную пересадку, уже в новом центре, который теперь является филиалом российского НМИЦ трансплантологии имени академика Шумакова.

- Донором почки стала мать молодого человека. Ей операцию делали лапароскопическим методом (без разрезов). Трансплантация прошла успешно. Состояние пациента стабильное. Пересаженная почка работает хорошо, - отмечают в пресс-службе министерства.

Напомним, что этот волжский центр строили долгие 24 года, и только 20 июня этого года его наконец-то открыли. Теперь здесь будут оперировать не только жителей Волгоградской области, но и пациентов со всего Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

- В этом центре есть все для высокотехнологичной медицинской помощи – и квалифицированные врачи и самое современное оборудование. И мы разбираемся в самых сложных случаях, как сегодня, - прокомментировал первую успешную операцию директор НМИЦ имени Шумакова Минздрава России Сергей Готье.

Кстати, Готье со своим коллегой профессором умудрились спасти жизнь в Волгограде человеку еще до этой операции – во время перелета (как раз направлялись в волжский центр) они оказали помощь мужчине, у которого остановилось сердце в самолете.