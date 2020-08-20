В жуткой аварии под Тамбовом погибла волгоградская семья – трое взрослых и ребенок

Фото ГУ МВД по Тамбовской области.

Жуткая авария, в которой погибли четыре волгоградца, в том числе и ребенок, произошла сегодня, 20 августа, в Тамбовской области. Там на трассе Р-22 «КАСПИЙ» лоб в лоб столкнулись иномарка и седельный тягач. Случилось это примерно в шесть вечера по московскому времени. Столкнулись, видимо, на большой скорости. Удар был такой силы, что от легковушки осталась лишь груда металла. Как стало известно «КП-Волгоград» иномарка была с волгоградскими номерами, погибли все, кто в ней находился.

- Авария произошла неподалеку от села Стрельцы. Автомобиль «Киа Рио» врезался в грузовик DAF с прицепом. В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе один подросток, - уточняют информацию в ГУ МЧС по Тамбовской области.

В ведомстве добавляют, что движение на трассе перекрывать не пришлось. Машины пропускают в реверсивном режиме. Обстоятельства аварии устанавливаются.