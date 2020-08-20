По факту взрыва двух цистерн в Волгограде возбудили семь дел

Волгоградская транспортная прокуратура провела проверку по факту взрыва и возгорания двух цистерн, которые находились на территории вагоноремонтного депо Волгоград. Произошло это еще 12 июня. Но только сейчас стали известны подробности этого ЧП.

Как оказалось, цистерны, предназначенные для перевозки легковоспламеняющихся жидкостей, ремонтировали сотрудники волгоградского филиала ООО «Новая вагоноремонтная компания». И делали это с грубым нарушением требований безопасности.

- Гендиректору вагоноремонтной компании уже внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения закона. Кроме того, на юрлицо завели 7 административных дел. Также по требованию прокурора выведены из эксплуатации локомотив и путевая инфраструктура компании, с пометкой – «до полного устранения выявленных нарушений закона», - рассказывают «КП-Волгоград» в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Рассмотрение дел и устранение нарушений находится на контроле Волгоградской транспортной прокуратуры.