В Волгограде в дни матчей Ротора с Сочи и Спартаком пустят дополнительные электрички

Обещают, что всех болельщиков доставят к стадиону и обратно с комфортом. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Волгоградцы так долго ждали, когда большой футбол вернется в город, что сегодня раскупают билеты на матчи за несколько часов. «Волгоград Арена» заполняется до предела. Чтобы тысячи болельщиков могли вовремя и беспрепятственно попасть к стадиону и обратно по домам, Привжд и региональный комитет транспорта согласовали изменения в расписании городских электричек – их пустят как раз ко времени матчей. Ближайшие из них пройдут на «Волгоград Арене».: 22 августа «Ротор» принимает «Сочи», а 26 августа сыграет со «Спартаком».

В связи с этим 22 августа к стадиону пустят следующие электрички:

- электричка № 6712/6711 сообщением Шпалопропитка – Аэропорт будет останавливаться на Мамаевом Кургане в 18:50;

- электричка № 6726/6725 прибудет на станцию Мамаев курган в 19:30;

- продлили путь и поезду № 6210 сообщением Шпалопропитка – Волгоград-1: он проследует до станции Краснооктябрьская. На Мамаевом кургане будет ориентировочно в 20:12;

- дополнительный поезд Краснооктябрьская – Шпалопропитка, отправится со станции Мамаев курган примерно в 23.25-23.30.

На 26 августа 2020 года назначены следующие электрички:

- поезд № 6712/6711 сообщением Шпалопропитка – Аэропорт будет делать остановку на Мамаевом Кургане в 18:50;

- поезд Краснооктябрьская – Шпалопропитка, отправится с Мамаева Кургана ориентировочно в 21.55 – 22.00.