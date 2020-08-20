Для детей из районов Волгоградская область купила мобильный Кванториум

Этот мобильный технопарк поочередно посетит шесть районов области в этом учебном году. Фото администрации ВО.

Детям, которые живут в Волгограде, повезло – в областном центре действуют сразу два «Кванториума», где школьников обучают по самым передовым технологиям на самом современном оборудовании. У ребят из глубинки такой возможности не было. Теперь есть. В Волгоградской области появился передвижной технопарк. Это такой автобус-лаборатория, оснащенная по последнему слову техники для занятия технической и естественно-научной направленности. В нем есть и шлемы виртуальной реальности, и квадрокоптеры, и лазерный гравер, а также 3D-принтеры, планшеты и робототехнические конструкторы.

- В этом учебном году передвижной «Кванториум» проедет по шести районам области. Он посетит Суровикинский, Клетский, Светлоярский, Калачевский, Октябрьский и Ленинский районы. Специалисты этого мобильного технопарка проведут для ребят различные мастер-классы, фестивали, конкурсы и другие образовательные мероприятия. Они планируют охватить своими занятиями более четырех тысяч школьников в области, - рассказывают в региональном комитете образования, науки и молодежной политики

Школьники из этих районов смогут пройти курс обучения по следующим программам: «Хайтек», «Виртуальная и дополненная реальность», «Геотехнологии», «Промышленный дизайн», «Информационные технологии», «Промышленная робототехника» и «Аэротехнологии».

Напомним, что в Волгограде «Кванториумы» открыты в ГДЮЦе и на базе Приволжской детской железной дороги, там обучается уже более 900 школьников. До 2022 года обещают, что в области будет еще 10 подобных технопарков: два стационарных в Волжском и Камышине, и восемь – мобильных.