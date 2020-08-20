Отключат свет 21 августа в 4 районах Волгограда

Электричества не будет от 2 до 8 часов. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Конец недели снова станет «темным» для десятков тысяч жителей Волгограда. Энергетики еще не завершили запланированные на лето ремонты и профилактику на электросетях. Поэтому в пятницу без света и возможности включить компьютер, телевизор и электрочайник с утра до вечера вновь останутся жильцы отдельных кварталов сразу четырех районов Волгограда. В опубликованном ресурсоснабжающей компанией графике отключений электричества на 21 августа 2020 значатся Тракторозаводский, Советский, Дзержинский и Краснооктябрьский районы областного центра. Больше всего зацепит на этот раз Красный, но отключать свет где-то будут всего на пару - тройку часов.

Как сообщили «КП-Волгоград» в компании «Россети ЮГ - Волгоград», меньше всего адресов, где не будет электричества 21 августа в Дзержинском районе. Так обесточат следующие улицы частника: Анинская, 29-45 и 38-54; Царицынская, 48-74 и 51-79; Фонтанная, 66-74 и 71-79; а также Хуторская, дома №15-25 и 16-28. Жители этих домов сидят без света этим летом, пожалуй, в разы чаще, чем кто-либо другой. Да и время отключения здесь самое продолжительное - с 9 до 17 часов.

На Тракторном обесточат в пятницу также частный сектор и тоже с 9 утра до 17.00. Сидеть без удобств цивилизации будут жители улиц Новая,44, 48-54; Бакунина, 1 и 5; Баумана, 66 и 68; Могилевича, 60-68 и 55-73; Базовая,1,3, 2-8; Саратовская, 1-11 и 11а, 2-18 и 18а; Янтарная, 66-84 и 67-83; переулок Красина, 3-11 и 4-10.

На Красном уже в который раз без света будут сидеть жители домов №16 и №18 на улице Хользунова, но отключения здесь продлятся недолго - с 9:30 до 14.00. И с 9 утра до 17 часов не будет электроэнергии на улицах частника: Еланской, 71-97, 83а, 80-108; Муромской, 23/1, 23-49, 14а, 14-40; Саратовской, 20-30; в переулке Вогульский, 25-21; на улицах Нижнеамурской, 49-75, 59а, 69а, 48-74;.Капитанской, 19-15 и 28-36; а также на Титова, в домах №85-105 и 78а.

И, наконец, в Советском районе Волгограда в конце недели отключат свет всего на два часа – с 10 утра до полудня. Обесточенными в это время будут также улицы частного сектора в поселке Горьковский: Волгоградская, 100-150; Горького, 1-27/3, 2-10; Захарова, 5-15; Комсомольская, 1, 2-30; Крымская, 1-77, 2-60; Курочкина, 1-15, 33а-43, 2-70; Лесная, 6 и 8; Мичурина, дома №3-25, 4-34; Первомайская, 1-25 и 4-38/3; Садовая 1-21, 4-24; Сорочинская, дома №32-36б; и Хмелева, дома 5-15 и 6-16.