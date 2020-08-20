Ушла гулять и не вернулась: в Михайловке ищут 17-летнюю школьницу со шрамом на лбу

Фото: СУ СКР по Волгоградской области.

Жительница Михайловки обратилась в правоохранительные органы с заявлением о пропаже своей 17-летней дочери Насти Макаровой. По ее словам, 16 августа девушка ушла из дома вместе с подругой на вечернюю прогулку. С того дня ее никто не видел, на вязь несовершеннолетняя тоже не выходит. К поискам подключились сотрудники волгоградского следкома.

- На лбу большой продольный шрам длиной около 5 сантиметров, на правой ноге с внешней части бедра родимое пятно округлой формы, на правой руке с внутренней части предплечья от запястья до локтевого сгиба татуировка в виде цветка с ромбами около 12 сантиметров, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

На вид насте 17-20 лет, она была в серой футболке, клетчатом пиджаке, джинсах и туфлях. Всех, кто располагает хоть какой-то информацией о местонахождении Анастасии, просят обратиться по телефонам: 8(84463) 2-20-55, 8-961-080-85-00, 8(84463) 2-52-47 или «02». Анонимность гарантируется.