В Волгограде и Котельниково всплеск числа коронавирусных больных

В Волгограде по-прежнему много новых пациентов с коронавирусом. Фото: Иван МАКЕЕВ

Несмотря на то, что в Волгоградской области уже сняли почти все ограничения из-за коронавируса, даже открывают школы и детские садики, но, на самом деле, COVID-19 никуда не исчез. О нем просто стали меньше говорить и заострять на нем внимание. А люди, как болели, так и болеют: что ни день, то новая сотня зараженных. Вот и сегодня, 20 августа, только в Волгограде к списку заболевших коронавирусом добавилось еще 42 человека. Итого с начала пандемии в областном центре заболели уже 4839 жителей.

А вот в городе-спутнике Волжском коронавирус потихоньку пошел на спад. За последние сутки там положительный диагноз COVID-19 подтвердился только у четырех пациентов.

Зато в антилидеры вновь выбился Котельниковский район – там сразу 10 новых ковидных больных. На шесть человек увеличился и список заболевших COVID-19 в Камышинском районе. По пять случаев к 20 августа добавилось в Жирновском и Светлоярском районах. В Городищенском – плюс четыре, в Палласовском – плюс 2.

Коронавирус не останавливается. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Еще в шести районах Волгоградской области зафиксировали по одному случаю. В этот список сегодня попали Старополтавский, Быковский, Среднеахтубинский, Котовский, Новоаннинский и Ленинский районы.

По данным регионального оперштаба, в числе новых пациентов, у которых подтвердили COVID-19, один ребенок детсадовского возраста, три подростка и 15 пенсионеров – старше 65 лет, остальные – люди трудоспособного возраста – от 18 до 65 лет.