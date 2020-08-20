Третий новичок за день: «Ротор» подписал контракт с игроком сборной

Фото: пресс-служба ФК "Локомотив"

Волгоградский «Ротор» в четверг укрепил сразу 3 позиции. В нападение был подписан Александр Саплинов, в полузащиту - Зурико Давиташвили. А в линию обороны волжский клуб подписал Соломона Кверквелия. Защитник на детско-юношеском уровне играл за команды «Глория», школы «Динамо», академии Тенгиза Сулаквелидзе и «Зенита» из Санкт-Петербурга. Вся профессиональная карьера игрока прошла в России. В 2011 году 196-сантиметровый Кверквелия перешел в «Рубин», был в аренде в нижнекамском «Нефтехимике». Вместе с казанцами он стал обладателем Кубка России. В 2017 году на центрального защитника обратили внимание в московском «Локомотиве», который предложил футболисту контракт. В итоге за 3 года в стане «железнодорожников» Кверквелия стал чемпионом России, обладателем суперкубка, двукратным серебряным призером страны, дважды выиграл Кубок России.

Соломон Кверквелия является игроком сборной Грузии. К 28 годам он провел за национальную команду 36 матчей. Соглашение между «Ротором» и «Локомотивом» предусматривает досрочное прекращение аренды игрока.