Волгоградская область получит 345 миллионов из госбюджета на доплаты учителям

За классное руководство учителя будут получать дополнительно по 5 тысяч рублей. Фото: Иван ВИСЛОВ

Еще зимой президент России Владимир Путин заявил, что учителя, которые выполняют обязанности классного руководителя, получат доплаты в размере 5 тысяч рублей. Тогда же анонсировали, что повышенные зарплаты «классные» начнут получать уже с сентября 2020-го. Всего на эти цели в госбюджете заложили 24,73 миллиарда рублей. На днях председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, по которому из федеральной казны выделили на эти цели еще дополнительно 212,8 миллионов рублей.

«Дополнительные средства понадобились в связи с тем, что с 1 сентября классных руководителей в российских школах станет больше, - поясняют в правительстве.

Деньги из госбюджета распределят по всем регионам страны.

Волгоградская область, как следует из документации, представленной на сайте Правительства РФ, получит на эти цели более 345 миллионов рублей.

«При этом все региональные компенсации, которые учителя получали ранее, сохранятся», - отмечают в правительстве.