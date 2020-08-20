«Ротор» арендовал грузина из команды Слуцкого

Фото: пресс-служба ФК "Рубин"

После неудачной среды, когда «Ротор» проиграл «Ахмату», в четверг у болельщиков волгоградской команды есть поводы порадоваться. Сразу два футболиста уже пополнили сине-голубых. Сначала «Ротор» объявил об аренде Александра Саплинова из «Ростова». Теперь волгоградцы подтвердили трансфер Зурико Давиташвили из «Рубина». Грузинский атакующий полузащитник перешел на правах аренды до конца сезона. При этом казанцы имеют право прервать аренду зимой.

Напомним, главным тренером «Рубина» является волгоградец Леонид Слуцкий. За последние полгода из Казани в «Ротор» последовали уже пять футболистов. Также на правах аренды за волжан выступает защитник Данил Степанов, полноценные переходы из «Рубина» состоялись у Николая Кипиани и Беки Микелтадзе. Зимой в «Ротор» переходил защитник казанцев Виталий Денисов.

19-летний Зурико Давиташвили родился в Тбилиси. Он выступал за местные «Динамо» и «Локомотив» в чемпионате Грузии. Прошлым летом полузащитник перешел в казанский «Рубин». За команду из столицы Татарстана Давиташвили провел 28 матчей и забил 2 мяча. Зурико является игроком молодежной сборно Грузии. В 2019 году он дебютировал за основную национальную команду в матче отборочного раунда на чемпионат Европы против Швейцарии, провел на поле 85 минут. Портал Transfermarkt.ru оценивает футболиста в 2,5 миллиона евро.

Грузинский футболист стал не последним новичком «Ротора» в четверг. Клуб на своих страницах в социальных сетях сообщил, что сегодня болельщики узнают нового защитника команды.