Семь фиктивных ДТП за три года: волгоградец пошел под суд за аферы с ОСАГО

В Волгограде на скамью подсудимых отправили еще одного мошенника, который зарабатывал на «липовых» ДТП и страховках. Делал он это не сам. Эту ОПГ накрыли в прошлом году, теперь одного за другим отправляют под суд.

Этому волгоградцу 28 лет. Следователи доказали его причастность к инсценировке пяти (из семи) аварий, по которым аферисты планировали получить более 2,1 миллиона рублей. Правда, успели получить только полтора миллиона. И это за три года – с 2016 по 2019-й.

Его обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой, в покушении на мошенничество и в подделке документов. Расследованием занимались сотрудники СЧ СУ Управления МВД России по Волгограду.

- Обвиняемый будет ждать решения суда, находясь под стражей. Грозит ему до 10 лет лишения свободы. Уголовное дело будет рассматривать Краснооктябрьский райсуд Волгограда. По остальным участникам этого ОПГ материалы выделены в отдельное производство, расследование его еще продолжается, - уточняют в областной прокуратуре.