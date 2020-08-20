Сдайте деньги на рециркуляторы: волгоградцы жалуются депутату на поборы в школах

В каждом классе будет стоять ультрафиолетовый рециркулятор. Фото: мэрия

После долгих сомнений в Волгоградской области все же решили: несмотря на коронавирус школьники сядут за парты 1 сентября, откроют и детские сады. Но в каждом классе и группе будут стоять очищающие воздух рециркуляторы. И тут же волгоградцы начали жаловаться депутатам на поборы в школах - деньги на соблюдение требований коронавирусной безопасности собирают с родителей.

«Моя дочка идет в 1 класс и на собрании нам сообщили о том, что всем нужно сдать деньги на рециркуляторы», - такое сообщение пришло от волгоградцев депутату Волгоградской областной Думы Александру Осипову. Им он поделился на своей странице в фейсбуке и сообщил, что никаких денег никому сдавать не нужно.

«Сразу отвечу - не покупайте и не сдавайте деньги. Все приборы будут закуплены государством и муниципалитетами. Если будут требовать, пишите мне в Думу обращения, - заявил депутат регионального парламента.

Напомним, Волгоградская область закупила для школ 8881 очиститель воздуха и термометры на 233 миллиона рублей. Все это должно появиться в классах до октября.