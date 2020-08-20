Волгоградские ветераны готовы устроить Артемию Лебедеву экскурсию на Мамаев курган

Ветеранов оскорбило высказывание Лебедева. Фото: Игорь БУГАЕВ

«Она на вид уродская», - заявил в эфире на Youtube дизайнер Артемий Лебедев о скульптуре «Родина-мать зовет!» и понеслось. О том, кто такой Лебедев, знают немногие. Что представляет из себя величественный монумент на Мамаевом кургане в Волгограде, известно всему миру. На хайпового дизайнера ополчились депутаты, предположив, что он не учился в школе. Политологи даже предложили не пускать таких персон в города-герои. А вот волгоградские ветераны, наоборот, приглашают Артемия в Волгоград. И даже готовы сами провести для него экскурсию по мемориалу защитникам Сталинграда.

- Когда такие высказывания допускают иностранцы, нас это очень оскорбляет, обижает, когда так говорят соотечественники, это возмущает и вызывает глубочайшее огорчение. Такая реакция, я уверен, не только у меня, но и всего ветеранского сообщества, - говорит председатель Волгоградского городского совета ветеранов Александр Струков.

Ветераны предположили, что Лебедеву просто «не повезло с сопровождающими». Отсюда и негативный заряд, и неприятие одного из главных символов победы.

- Приглашаем Артемия Лебедева еще раз приехать в Волгоград, посетить Мамаев Курган и пройтись по нашему историческому месту вместе с нашими ветеранами, я сам могу провести экскурсию. Великую Победу мы никогда никому не дадим оскорбить - это твердая позиция, - заявил ветеран.