Волгоградский «Ротор» арендовал высокого нападающего «Ростова»

Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

Состав «Ротора» расширяется. Волгоградский клуб пополнился футболистом «Ростова» Александром Саплиновым. Атакующий полузащитник, который может действовать и на позиции нападающего, будет выступать за сине-голубых на правах аренды до конца текущего сезона РПЛ.

Александру Саплинову 23 года. Он родился в городе Старый Оскол Белгородской области. Начинал играть за «Энергомаш» из Белгорода. В 2018 году футболист, рост которого 195 сантиметров, перешел в саратовский «Сокол». В сезоне 2018/2019 второго дивизиона за два матча с «Ротором-2» Саплинов забил в ворота волгоградских дублеров 3 мяча. Всего по ходу половины сезона он отметился семью результативными ударами в 14-ти играх. Бомбардирские навыки заметили в калининградской «Балтике», куда полузащитник перешел зимой 2019 года. В ФНЛ хавбек забил 6 мячей в 13-ти играх. И уже летом его подписал «Ростов» – за один сезон рывок из ПФЛ в РПЛ. За год в донском клубе Саплинов пока не продемонстрировал свои навыки голеодора: за 23 матча он забил 2 мяча.

Как сообщает пресс-служба «Ростова», аренда предусматривает право выкупа.

Новичок «Ротора» добавит конкуренции в атакующей линии волгоградцев. Накануне главный тренер сине-голубых Александр Хацкевич после неудачной игры с «Ахматом» отмечал нехватку игроков нападения.