Житель Дагестана продал волгоградцу партию таблеток для похудения с наркотиком

Таблетки для похудения с сибутрамином – сильным наркотиком – когда-то пользовались популярностью, но их прием нередко приводил к анорексии и тяжелым последствиям. В итоге в России свободный оборот этих препаратов строго запретили. Однако в январе 2019 года житель Волгограда приобрел крупную партию опасных лекарств. Как выяснили сотрудники волгоградского Главка, объявление о продаже наркотиков мужчина увидел в интернете, связался по указанным контактом и получил товар.

Продавцом оказался 31-летний мужчина из Бабаюртовского района Республики Дагестан.

- После задержания обвиняемого сотрудниками правоохранительных органов по месту его жительства изъято еще около 45 грамм, всего он успел реализовать почти полкилограмма запрещенных веществ, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Уголовное дело направили в суд по месту жительства обвиняемого. Ему грозит до 8 лет колонии.