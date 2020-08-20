Волгоградские пригородные поезда на четыре дня изменят расписание

Электрички будут отправляться и прибывать с разницей в несколько минут. Фото: ПривЖД

На следующей неделе ремонт железнодорожной инфраструктуры внесет изменения в расписание электричек и пригородных поездов в Волгоградской области. Работы будут идти с 24 по 27 августа 2020 на перегоне Мариновка – Прудбой. В связи с этим на четыре дня поменяется график движения десяти поездов из Волгограда в районы области.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ПривЖД¸ с 24 по 27 августа поезд №6601 Волгоград-1 – Донская пойдет со станции Волгоград-1 в 18:21 и будет на конечной на 17 минут раньше - в 20:14;

пригородный поезд №6614 Чернышков – Волгоград-1 будет стартовать на 6 минут раньше и на Волгоград-1 прибывать в 19:46;

поезд №6616 Суровикино – Волгоград-1 отправится на 3 минуты раньше с прибытием в главный ж/д вокзал региона в 16:38;

поезд №6621 Волгоград-1 - Суровикино стартует в 20:07 и в Суровикино появится чуть позже - в 23:40;

поезд №6675 Волгоград-1 - Кривомузгинский будет отходить с конечной со Волгоград-1 в 16:46 и прибудет на конечную также на 3 минуты позже;

обратный поезд №6676 Кривомузгинский – Волгоград-1 стартует на 3 минуты раньше - в 19:55 и на станцию Волгоград-1 будет прибывать в 21:15.

С 25 по 27 августа 2020 изменят расписание еще несколько пригородных поездов:

поезд №6602 Донская – Волгоград-1 отправлением со ст. Донская в 5:50 (на 13 минут раньше), прибытием на ст. Волгоград-1 в 7:48 (на 3 минуты раньше);

поезд №6613 Волгоград-1 – Чернышков с отправлением в 8:43 будет на ст. Чернышков в 13:19 (на 1 минуту раньше);

поезд №6615 Волгоград-1 – Суровикино с отправлением в 6:47 будет на ст. Суровикино в 10:12 (на 3 минуты позже);

поезд №6622 Суровикино – Волгоград-1 с отправлением в 4:44 (на 4 минуты позже), будет на ст. Волгоград-1 в 8:26 также на 4 минуты позже.