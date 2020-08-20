Волгоградские полицейские задержали астраханца, который был в федеральном розыске

Мошенник обманывал жителей трех регионов России Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мошенничество в крупном размере раскрыто в Волгоградской области. У жителя Волгограда украли приличную сумму. При этом 28-летний потерпевший самолично отдавал средства знакомому из соседнего региона. В марте волгоградец познакомился с компанией из Астраханской области. Новая дружба едва не привела к организации прибыльного во время пандемии бизнеса. Один из астраханцев предложил производить медицинские маски. Естественно за счет капитала волгоградца. 28-летний житель Ворошиловского района стал частями переводить свои деньги новому другу и бизнес-партнеру. И когда сумма превысила 390 тысяч рублей, астраханец перестал выходить на связь. Это заставило волгоградца в начале июля обратиться в полицию.

«КП-Волгоград» узнала в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, что в ходе розыска оперативники установили личность подозреваемого. Он находился в федеральном розыске за мошенничество в крупном размере в Тюменской и Астраханской областях. Злоумышленник был найден под Астраханью, где он скрывался у родственников. Полицейские доставили задержанного 22-летнего мужчину в Волгоград для проведения следственных действий. Он признал вину. В ходе обысков стражи порядка изъяли сотовые телефоны и сим-карты.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под стражей. Полицейские не исключают, что задержанный мог совершить и другие подобные мошенничества.