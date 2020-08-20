Волгоградского адвоката осудили за взятку в размере 6 миллионов рублей

26 миллионов рублей в качестве взятки требовал один из юристов коллегии адвокатов Волгоградской области «Легион». Защитник получил 6 миллионов из запрашиваемой суммы и сам оказался на скамье подсудимых, а затем в колонии – ему дали 3 года тюрьмы, плюс некогда служитель закона выплатит в казну государства 300 тысяч рублей.

- В декабре 2019 года осужденный, располагая сведениями о наличии у одной из организаций многомиллионной задолженности по налогам, ввел в заблуждение ее представителя о возможности признания начисленных платежей необоснованными и предложил помощь, ссылаясь на якобы имеющиеся связи в правоохранительных органах, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службу областной прокуратуры.

Конечно, никаких связей у него не было и никак повилять на систему адвокат не мог, но деньги взял. Это дело расследовали сотрудники СУ СКР по области, приговор вынес суд Центрального района.