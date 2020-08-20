Минирование по электронной почте: волгоградские суды снова эвакуировали из-за угрозы терактов

Волгоградские суды снова "заминировали" по почте. Фото: облусд.

И снова массовая эвакуация судов Волгограда и области: утром 20 августа на электронные почты пришли письма об угрозах взрыва. Аналогичная ситуация происходила буквально неделю назад. Благо, все сообщения оказались ложными.

- На данный момент электронные письма поступили в Тракторозаводский, Краснооктябрьский, Центральный, Дзержинский, Ворошиловский, Кировский, Михайловский, Городищенский , Быковский, Даниловский, Волжский суды, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Волгоградского областного суда.

Всех сотрудников, находившихся в зданиях судов экстренно эвакуировали. На место выехали сотрудники ГУ МВД по Волгоградской области. В настоящий момент правоохранители проверяют каждый сантиметр помещений, где по сообщениям анонимов могут находиться взрывные устройства. К работе привлечены кинологи с собаками. Параллельно силовики устанавливают местонахождение отправителя. Он может находиться как в любой точке России, так и другой страны.