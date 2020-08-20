19-летний волгоградец на «Элантре» сбил 4-летнего малыша

4-летний малыш попал под колеса «Хендэ Элантра» 19 августа в Тракторозаводском районе Волгограда. Примерно в обед мальчик в сопровождении взрослых находился на улице Шурухина. Почему-то ребенок выбежал на пешеходный переход совершенно один, при этом горел «красный». В этот момент 19-летний водитель иномарки свернул с улицы Ополченской и попросту не успел затормозить перед малышом. На «скорой» его отвезли в одну из больниц города-героя.

А в Камышинском районе около 9 вечера произошла смертельная авария.

- 49-летний житель Пермского края, управляя автомашиной «Скания» с полуприцепом, двигался по автодороге «Сызрань-Саратов-Волгоград» в сторону Саратова. На 482 километре совершил наезд на неустановленного пешехода, переходящего проезжую часть в неустановленном месте на неосвещенном участке дороги, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Мужчина умер на месте ДТП. Полицейские проводят проверку.