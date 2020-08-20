Более тысячи волгоградцев до конца года сменят аварийное жилье на новое

До 2025 года планируется переселить больше 11 тысяч жителей Волгоградской области Фото: Александр КУЛИКОВ

Вместо старых и уже непригодных для жизни квартир волгоградцы заезжают в новостройки. В регионе программа переселения реализуется по региональному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда». Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации региона, в этом году новоселами стали уже 639 человек. До конца декабря долгожданное новое жилье получат еще более тысячи человек. Это собственники порядка пятисот аварийных квартир.

Участники программы переселения для переезда выбирают квадратные метры в новых домах. В частности, в жилых комплексах «Парк Арена» и «Ново-Комарово» в Советском районе. В муниципальную собственность переданы 17 благоустроенных квартир в этих ЖК. Для новоселов предназначен жилой фонд и в других новостройках Волгограда и Волжского. Собственники могут отказаться от квартир, входящих в программу переселения, и получить денежную компенсацию за выкупленное жилье.

Добавим, что до осени 2025 года в Волгоградской области планируется переселить почти 11 с половиной тысяч жителей в 25 городах и районах региона. На это предусмотрено порядка семи миллиардов рублей.