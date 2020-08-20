Ожирение молодеет: за последние пять лет число волгоградских подростков с лишним весом выросло на 95%

Проблема избыточного веса «помолодела». Фото: Олег УКЛАДОВ

Проблема избыточного веса «помолодела». За последние пять лет в Волгоградской области на 52% выросло число детей с ожирением, на 95% стало больше подростков с проблемой лишних кило, и на 51% - взрослых.

В масштабах страны статистика с 2015 года тоже пугающая: число страдающих ожирением неумолимо растет. В Волгоградской области в 2019 году официально насчитали более 10 тысяч случаев (на 100 тысяч населения – 402 страдающих ожирением). И если по стране с 2015 года средний показатель вырос на 11,9 %, то в нашем регионе проблема на 57% «больше».

Более 6 тысяч обратившихся за медицинской помощью – взрослые. Из-за неправильного питания, малоподвижного образа жизни и нарушений работы эндокринной системы страдать лишним стали и наши дети: в прошлом году родители 2869 несовершеннолетних консультировались с врачами.

- Этот показатель за пять лет вырос на 52,1%. Также зарегистрировано 1013 случаев впервые выявленной заболеваемости ожирением среди подростков (показатель вырос на 95,3%), - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе волгоградского Роспотребнадзора.

Статистику за 2020 год может подпортить период самоизоляции: несколько месяцев школьники просидели дома без уроков физкультуры и с утра до ночи учились за компьютерами. Да и многие взрослые перешли на удаленку, поближе к холодильнику. Между тем специалисты заключили: чем меньше мы двигаемся, тем меньше должны есть. И наоборот. При сидячем образе жизни калории, увы, не сжигаются, а откладываются. Кстати, эксперты даже назвали параметры, по которым можно определить наличие или отсутствие проблемы: нормальный объем талии у женщин – 80 сантиметров, у мужчин – 94. При больших показателях лучше обратиться к врачам.