20 и 21 августа в любом отделении банка УРАЛСИБ можно будет приобрести два быстрополиса со скидкой 30%

Акция продлится два дня

Акцию «Лови момент с УРАЛСИБОМ» запустил банк и страховая компания. Это позволит клиентам приобрести со скидкой в любом отделении банка УРАЛСИБ два быстрополиса – «Благополучная семья» и «Крепкое здоровье».

Акция будет действовать два дня – 20 и 21 августа. Быстрополисы можно будет приобрести с 30% скидкой. Стоимость каждого из них теперь составит не 7000 рублей, а 4900 рублей.

Напомним, полис «Благополучная семья» позволит защитить семью. Он предусматривает получение страховой выплаты в результате несчастного случая. По этому полису можно застраховать всю семью – это супруги и дети. Защита действует по всему миру круглосуточно. Распространяется на граждан в возрасте от 1 года до 70 лет.

Этот полис включает в себя 14 видов спорта любительского уровня, кроме того, она подходит для занятий в школе и спортивных секция. Страхование оформляется на год, лимит защиты – до 900 тысяч рублей. Отмечается, что выплаты поступают на счета в течение 10 рабочих дней после принятия решения.

Программа «Крепкое здоровье» позволит покрыть расходы на медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях. Например, в случае выявления внезапной болезни, обострения хронического заболевания, отравления, травмы. Ожога или обморожения. Кроме того, этот страховой полис включает в себя первичную помощь в неотложной форме, а также круглосуточные консультации врачей, письменную консультацию «Второе медицинское мнение» и стоматологию. Этот полис действует на территории Российской федерации, лимит – 500 тысяч рублей.

Напомним, сертификаты можно приобрести в любом отделении ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 20 и 21 августа.

Материал предоставлен ПАО «БАНК УРАЛСИБ»