«Болельщики из Волгограда ревностно относятся к моим словам»: тренер «Ахмата» о взаимоотношениях с поклонниками «Ротора»

Фото: пресс-служба ФК "Ахмат"

«Ахмат» одержал первую победу в новом сезоне Российской премьер-лиги. Со счетом 3:1 был повержен «Ротор». Этот успех дебютным и для наставника грозненцев Андрея Талалаева, который возглавил команду этим летом. После матча с волгоградцами главный тренер коллектива из столицы Чеченской Республики поведал о тактике на встречу и о том, что какими были противостояния «Ротора» и «Химок», которыми он руководил в прошлом сезоне ФНЛ.

«ФУТБОЛЬНЫЙ БОГ ВСЕ ВИДИТ»

Андрей Талалаев, главный тренер «Ахмата»

- Всех болельщиков «Ахмата» поздравляю с победой, всех, кто переживает за нас. Перед игрой мы настраивали футболистов на полную самоотдачу. В футболе можно победить или сыграть вничью по-разному. Но самое главное – нельзя уступать. Мы помнили, что команда давно не побеждала дома. Поэтому настраивались играть очень серьезно. Понимали, что волгоградская команда очень организованная. Видели их два поединка. На немного повезло, что «Ротор» во 2-м туре играл на сутки позже нас. Мы рассчитывали, что в первом тайме будем играть в энергозатратный футбол, для того, чтобы измотать соперника. А во втором тайме выпустили несколько квалифицированных футболистов, чтобы они определили результат. Я очень доволен тем, что ребята слушают, правильно выполняют планы на игру. Да, бывают ошибки. Было много неоправданных потерь в середине поля в первом тайме и несколько обрезов после перерыва. При этом я уверен, что мы становимся управляемой командой. Это именно то, что мне хотелось бы видеть на поле. Я доволен результатом. Может быть, немного расстроен пропущенным голом. У «Ахмата» на поле было несколько новичков. Марат Быстров дебютировал очень качественно, Александр Пуцко сразу вошел в основной состав. Наконец-то Исмаэл набрал нормальные кондиции, чтобы провести в игре достаточно длительный отрезок времени.

- В прошлом сезоне Футбольной национальной лиги с «Химками» вы дважды не сумели обыграть «Ротор». Сегодня вы добились победы над волгоградской командой. С каким «Ротором» было сложнее играть – нынешним или тем, который был в прошлом спортивном году?

- Я не хочу комментировать Волгоград. Болельщики «Ротора» очень ревностно относятся к моим фразам. Они хотят слышать только то, что сами хотят. Я ни разу не говорил ничего плохого о «Роторе». Я несколько раз позволил себе оценить качество их игры, говорил о том, что в соотношении с «Химками», на мой взгляд, «Ротор» действовал хуже. В обоих поединках прошлого сезона было или удаление в составе «Химок», или волгоградцы били пенальти. Но футбольный бог все видит. И сегодня, видимо, получилось так в ответку. Я очень хочу пожелать удачи Хацкевичу, потому что давно его знаю. Знаю, как этот тренер ставит игру. «Ротор» сейчас в стадии становления точно также как и наша команда. Мы на схожих этапах, хотя у них времени на подготовку было побольше.