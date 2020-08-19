Краеведческий музей зовет волгоградцев встретить закат на пожарной каланче

Фото областного управления культуры.

Волгоградский краеведческий музей наконец-то открыл свои двери для посетителей после долгого карантина. И, чтобы привлечь гостей, здесь сразу придумали необычные экскурсии. Например, предлагают подняться на смотровую площадку Царицынской пожарной каланчи и встретить там закат, или восход (как вам будет удобно).

- В прошлом веке это здание было самым высоким в Царицыне, и вид со смотровой площадки до сих пор открывается просто восхитительный. Исторический центр Волгограда в лучах восходящего солнца выглядит божественно. Приходите, убедитесь сами, - приглашают волгоградцев в краеведческом музее.

«Это незабываемое зрелище Горизонт меняется каждую минуту, краски необыкновенные! Такая экскурсия остается в памяти на всю жизнь», – цитируют одну в музее одну из участниц подобной экскурсии.

Экскурсии индивидуальные, проводятся группами не более 5 человек с соблюдением социальной дистанции и только при наличии медицинских масок.

- Также мы предлагаем пожарную каланчу для фотосессий, например, молодоженам или именинникам, ну и всем желающим, - рассказывают в музее.

Есть также в расписании пешеходные экскурсии по Волгограду. Запись по телефонам: 8(8442)38-84-39, 38-84-37. С расписанием экскурсий на август можно ознакомиться на сайте краеведческого музея.