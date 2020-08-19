«Ротор» забил первый мяч после возвращения в РПЛ

Сергей Серченков - автор исторического для "Ротора" мяча в РПЛ. Фото: пресс-служба СК "Ротор"

В Грозном завершился матч 3-го тура Российской премьер-лиге между «Ахматом» и «Ротором». Встреча оказалась довольно результативной. Было забито 4 мяча, причем все взятия ворот произошли во втором тайме. Забивал и «Ротор». Сине-голубые отметились первым голом в РПЛ после 16-летнего отсутствия в элите российского футбола. Исторический мяч в активе Сергея Серченкова на 58-й минуте матча. Он случился после быстрой атаки подопечных Александра Хацкевича. Олег Алейник нанес удар по воротам, но голкипер соперников был на месте. А уже Серченкову помешать никто не сумел.

Жаль, что это не помогло «Ротору» набрать очки. «Ахмат» победил со счетом 3:1. Волгоградская команда после трех проведенных матчей имеет 1 ничейный результат и 2 поражения.