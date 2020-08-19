Для волгоградских школ купили очистители воздуха и термометры на 233 миллиона рублей

Фото из архива КП.

1 сентября волгоградские школы наконец-то распахнут свои двери и школьники сядут за родные парты. Но это вовсе не значит, что коронавирус исчез и жизнь вернулась в прежнее русло. Нет. Роспотребнадзор поставил жесткие условия для работы образовательных учреждений. В их числе обязательное наличие в школах очистителей воздуха и бесконтактных термометров, которыми будут измерять температуру на входе. Чтобы купить для каждого учебного заведения такие приборы из бюджета Волгоградской области выделили 233 миллиона рублей. Именно такая сумма обозначена в тендере. Заказчиком выступает ГАУ ДПО «Волгоградская государственная академия последипломного образования» (ВГАПО).

Согласно документации, представленной на сайте Госзакупок, для волгоградских школ закупят 8881 ультрафиолетовый очиститель воздуха, плюс столько же передвижных установок для этих мощных очистителей, а еще 1 тысячу бесконтактных инфракрасных термометров.

Брали с запасом. 1,5 тысячи и 325 термометров после распределения по учебным заведениям Волгоградской области останутся на хранении в ВГАПО.

Все это оборудование победитель тендера должен поставить до 1 октября 2020 года.