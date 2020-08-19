Волгоградский ресторатор переехал в Москву и слег там с коронавирусом

Евгений Купко обращается к волгоградцам с просьбой соблюдать все меры безопасности от коронавируса. Фото с личной странички.

Перед коронавирусом равны все – будь ты высокопоставленный чиновник, миллионер или рабочий с завода, артист или ресторатор. Сегодня вот печальным известием поделился известный в Волгограде бизнесмен (владелец сети бистро, ресторанов и кафе) Евгений Купко: «У меня обнаружили коронавирус». Об этом он сообщил на своих страничках в соцсетях. Правда, ресторатор сразу успокоил своих подписчиков: «Мне повезло, вирус я переношу в относительно ле гкои форме: была небольшая температура, боль в горле – все симптомы простуды, но я вовремя обратился к врачу. Так что продолжаю работать на удаленке».

Известно, что совсем недавно Купко перевез свою семью в столицу, променяв Волгоград на Сколково. Именно там он и узнал о своей болезни. Бизнесмен не стал скрывать свой диагноз чтобы наоборот еще раз привлечь внимание к пандемии и мерам безопасности.

«Казалось бы, все уже позади. Но коронавирус никуда не делся, просто о не м стали меньше говорить. Друзья, вы слышали это уже сто раз, но я хочу еще раз напомнить: коронавирус не дремлет, поэтому берегите себя, будьте осторожны и внимательны к своему здоровью», - пишет на своих страничках предприниматель.

Прислушайтесь!