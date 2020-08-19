20 августа оставят без света два района Волгограда

Света не будет восемь часов. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В четверг тысячи волгоградцев вновь ждет локальный блэкаут. Жители отдельных жилых массивов присоединятся к тем, кто уже прочувствовал все прелести отключений электроэнергии из-за плановых работ энергетиков. В этот раз не смогут включить свет, утюг, запустить кондиционер и прочую бытовую технику, а также работать на удаленке обитатели всего лишь двух районов Волгограда. В опубликованном энергетиками графике отключений электричества на 20 августа 2020 года указаны лишь Дзержинский и Краснооктябрьский районы. Да и в тех обесточат не так уж много домов. Останутся волгоградцы без света с 9 до 17 часов.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей организации, на Красном с 9.00 до 17.00 отключат свет 20 августа 2020 года в домах на двух улицах по адресам: улица Кузнецова, №12, 16 и 18; проспект Ленина, №71-77. В Дзержинском в это же время обесточат четыре улицы частника, которые не раз уже значились в графике отключений: Анинская, дома №29-45, 38-54; Фонтанная, №66-74 и 71-79; Царицынская, №48-74 и 51-79; а также Хуторская, дома №15-25 и 16-28.

А в Ворошиловском грядут еще и отключения газа (график, адреса).