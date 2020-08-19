Волгоградские семьи с детьми от трех до семи лет получат президентские выплаты

Волгоградские семьи могут получить пособие на детей, если они старше трех лет и младше семи. «КП-Волгоград» узнала в региональном комитете социальной защиты населения, что для этого сделать. Во-первых, заявление с документами можно подать на Госуслугах или в МФЦ, другой вариант - прийти в центр соцзащиты рядом с местом жительства или пребывания. За таким пособием могут обратиться родители, если в семье среднедушевой доход не больше чем 10 048 рублей. При этом будут считать ваш доход за год, предшествующий шести месяцам со дня подачи заявления.

Волгоградцы, которые отправят документы до 31 декабря 2020 года, получат пособие, рассчитанное с января этого года. Но есть условие - на 1 января 2020 ребенок должен достичь трехлетнего возраста, и при этом ему не должно исполниться 8 лет.

Напомним, меру поддержки на детей от трех до семи Владимир Путин анонсировал в Послании Федеральному Собранию. Выплата была назначена с 1 июля 2020 года. Затем сроки выдачи пособий было решено перенести на 1 июня.