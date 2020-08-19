Работали по схеме: более 60 волгоградцев похитили 340 тонн топлива на 11 миллионов рублей

Полицейские и следователи Волгоградской области раскрыли преступление, участниками которого стали более 60 жителей Волгоградской области. Все они причастны к хищению нефтепродуктов на станции «Максима Горького» с 2016 года. За весь период незаконной деятельности банда, следя строго разработанному плану, похитила более 340 тонн топлива стоимостью более 11 миллионов рублей. Поймать удалось не всех, один из организаторов сбежал. Но в отношении 12 главарей, благодаря слаженной работе сотрудников Главка, СУ СКР и ФСБ, состоялся суд. А последнего на днях задержали в Котельниково.

- Злоумышленник скрывался на территории разных регионов России и вернулся после длительного отсутствия в Волгоградскую област, – рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В областном следкоме добавили, что он находится под стражей расследование уголовного дела продолжается.