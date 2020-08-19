Волжский и Волгоград стремительно прирастают ковидом

Положительный тест на сегодня у 87 волгоградцев. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На сегодня в Волгоградской области минимальное количество новых заразившихся коронавирусом за последние дни – 87 человек. Если накануне рекордный прирост заболевших был зафиксирован в Волжском, то сегодня вновь отличился Волгоград – плюс 49 инфицированных за сутки. В городе-спутнике тоже немало положительных тестов – пополнили ряды ковидных пациентов 13 человек. Пятеро заболевших в Камышине. В принципе, лидеры антирейтинга не меняются уже несколько недель. Всего же на 19 августа 2020 коронавирус получил распространение в 13 городах и районах Волгоградской области. Ситуация тоже вполне привычная.

Распределение заболевших коронавирусом по городам и районам Волгоградской области. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, трое заразившихся коронавирусом на сегодня в Светлоярском районе. По два ковид-положительных сразу в восьми районах региона. Среди них лидеры по общему числу заболевших - Городищенский, Среднеахтубинский, Палласовский и Котельниковский районы. А также «середнячки» - Быковский, Суровикинский, Чернышковский и Клетский. Один человек подхватил заразу на сегодня всего в одном районе – Николаевском. Такого в регионе давно не было.

Везут инфекцию волгоградцы из отпуска, дальше ковид распространяется в семьях. Немало и тех, кто не знает. где подхватил заразу. Поэтому с 25 августа в Волгоградской области ужесточают масочный режим - водители не будут пускать в маршрутку и автобус пассажиров без масок, иначе штраф грозит им самим. По-прежнему останутся закрыты кинотеатры и театры. А вот школы и детсады, кружки и секции примут детвору уже с 1 сентября.