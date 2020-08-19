Вышел из машины и открыл стрельбу: в Волжском поймали автохулигана

11 августа 2020 года в Волжском объявили план «Перехват» для задержания машины, водитель и пассажир которой открыли стрельбу из травмата на глазах у испуганных очевидцев. Инцидент случился в час ночи. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, двое волжан переходили дорогу и увидели, как иномарка «Тойота Камри» остановилась неподалеку, из нее вышли водитель и его друг, которые стали стрелять по земле. В итоге свидетели вызвали полицию. К поимке подключились сотрудники Росгвардии.

- В результате разыскных мероприятий сотрудники вневедомственной охраны обнаружили и заблокировали автохулигана. В салоне транспортного средства вместе с 29-летним водителем находилось еще двое мужчин. Все задержанные переданы для дальнейшего разбирательства сотрудникам полиции, - рассказали в ведомстве.

В отношении хулиганов проводится проверка.