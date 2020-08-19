Spotify уже месяц в России: что слушали волгоградцы

Волгоградцы на Spotify предпочитают слушать рэп. Фото: Spotify.

Чтобы быть популярным артистом, не надо без конца мелькать на телеэкранах. Сейчас аудитория определяется спросом в глобальной сети. Большое количество прослушиваний композиций на аудиоплатформах и просмотров клипов на видеохостингах – залог успеха. Месяц назад в России заработал аудиостриминговый сервис Spotify, на котором собрана почти вся музыка мира. По прошествии 30 дней платформа подсчитала, кого слушают в том или ином регионе страны. Волгоград вошел в топ-20 регионов, где многие подсели на новый сервис.

В Волгограде на вершине рейтинга оказался южнокорейский бойбенд BTS. Жанр K-pop сейчас захватывает мир. И этот коллектив особенно выделятся, становясь победителем в различных премиях и номинациях. Также команда BTS, состоящая из семи южнокорейских ребят, завоевывает сердца девочек на любом континенте, в том числе и в Волгограде.

На втором месте по прослушиваниям в Волгограде расположился Morgenshtern. Начинавший с видеоблогерства уроженец Уфы ушел в музыкальное плавание. И российская молодежь с нетерпением ждет каждый новый трек Алишера. Его видеоклипы собирают многомиллионные просмотры в интернете. Его совместная композиция с Элджеем «Cadillac» доносится почти из каждого автомобиля и мобильного телефона подростков. Кстати, этот трек занимает второе место в рейтинге самых популярных в стране в июле.

Замыкает тройку популярных среди волгоградцев артистов Kizaru. Хип-хоп и небывалая популярность в интернете. Рэпер из Санкт-Петербурга имеет большую армию подписчиков в социальных сетях. На его счету уже четыре альбома. И каждый после своего выхода занимал первые строчки чартов.

В пятерку самых слушаемых музыкантов в нашем городе вышли еще два российских рэпера – Скриптонит и Pharaoh.

Сервис Spotify определили и популярные песни в нашем городе. Первая строчка за малоизвестным бит-мейкером Leggo Beats, у которого выстрелила композиция «Калинка». На втором месте «Cadillac» от Morgenshtern и Элджея. На третьем – Kizaru со своим «Дежавю».

Для кого-то перечисленные исполнители совсем не известны. Все потому, что не ротации на радио и на телеканалах определяют популярность, в цифры аудитории в сети.