Ловили незаконно, хранили в грязных цехах: в Волгограде накрыли склады с 7 тоннами опасной рыбы

Оперативная съемка. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Покупая продукт в магазине, мало кто думает, где и в каких условиях он изготавливается и хранится. Раз на прилавке – значит, безопасный.

Оперативники изъяли более 7 тонн. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Но оперативная съемка сотрудников волгоградского Главка заставляет лишний раз задуматься: стражи порядка побывали в цехах и на складах в Советском районе, где изъяли более 7 тонн рыбы, хранившейся в полной антисанитарии. Да и ловили ее, как выяснилось, браконьеры. А организовали незаконный бизнес 59-летняя волгоградка и ее родственник.

Так выглядят цеха, куда привозили рыбу. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- Они приобретала рыбу, добытую браконьерским способом, которую в антисанитарных условиях и с нарушением условий хранения направляла на переработку. Впоследствии готовая продукция без прохождения ветеринарного контроля реализовывалась в торговые точки, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

За такое отношение к закону владельцам бизнеса грозят реальные сроки. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Оперативники нашли черновики, а также разнообразные и незаконные орудия лова. Все это пригодится в суде. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.