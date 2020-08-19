На волгоградских дорогах за сутки под колеса попали двое детей – 8 и 10 лет

Дети переходили дорогу по "зебре", но без сопровождения взрослых. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Пока волгоградские родители спешно готовят детвору к школе, сами ребята спешат насладиться последними днями каникул. И часто так спешат, что даже не дорогах не смотрят по сторонам. Как итог, только за минувшие сутки, 18 августа, под колесами оказались двое маленьких детей. Так, 30-летняя женщина за рулем «Шевроле Лачетти» сбила на проспекте Дружбы 8-летнего мальчишку, который, к слову, переходил дорогу по «зебре». Но он выскочил на проезжую часть так быстро, что водитель не успела затормозить.

- Мальчик был без сопровождения взрослых. В результате ДТП он получил травмы и его госпитализировали, - уточняют в ГУ МВД по региону.

Вечером того же дня в Камышине22-летний житель Московской области на «Ниссан Х-Трейл» сбил 10-летнюю девочку. Причем и эта школьница переходила дорогу как положено – по пешеходному переходу. Но тоже была сама, без взрослых и угодила под колеса. Теперь она также в больнице.

А в Калаче-на-Дону под колесами оказалась 92-летняя старушка. Хотя она тоже переходила дорогу по «зебре» да еще и на зеленый сигнал светофора. Однако, 52-летний водитель «Лэнд Ровер Дискавери» не увидел женщину при повороте с улицы Кирова на улицу Волгоградскую, и сбил. Женщину госпитализировали.