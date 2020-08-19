Под Волгоградом 20-летнему влюбленному грозит 10 лет тюрьмы за близость с 13-летней подругой

20-летний житель Камышинского района Волгоградской области стал фигурантом уголовного дела по статье за интимную связь с несовершеннолетней. Парню вменяют пункт, согласно которому ему грозит от 3 до 10 лет тюрьмы, ведь девочке не исполнилось и 14 лет. В таком случае об условном наказании речи быть не может.

Следователи выяснили, что 13-летняя девочка и 20-летний ухажер выступили в близость по обоюдному желанию. Сам ухажер нигде не работает и не учится. Учитывая тяжесть преступления, он идет на контакт с сотрудниками СУ СКР, фактов не отрицает.

- В настоящий момент проводится ряд экспертиз, выясняются все обстоятельства, - прокомментировал «КП-Волгоград» руководитель следственного отдела по Камышину СУ СКР по Волгоградской области Сергей Наумов.

Если интимная связь подтвердится результатами экспертиз, эти доказательства помогут довести дело до суда. В случае обвинительного приговора реальной тюрьмы не избежать.