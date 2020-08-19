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Раскопали, а там дыры: в Волгограде при ремонте улицы Воронова нашли дефекты в основании

Оказалось, что 10 лет назад подрядчик некачественно сделал дорогу. Теперь будут переделывать
Наталья ГлазуноваНаталья ГлазуноваНатальяГлазунова
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Подрядчику предстоит полностью переложить на участке основание дороги.

Подрядчику предстоит полностью переложить на участке основание дороги.

Улица Маршала Воронова в Волгограде в этом году попала в список на ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Тендер выиграло МП «ДСЭР Советского района». На днях дорожники пригнали сюда технику, срезали старый асфальт и… ужаснулись. Оказалось, что местами под полотном основания просто нет, из-за чего дорогу «повело». Пригласили специалистов из волгоградского филиала РосдорНИИ, которые после обследования пришли к выводу, что профиль дороги исказило из-за высокой степени переувлажнения грунта под полотном.

- А все из-за того, что подрядная компания, которая 10 лет назад строила эту дорогу, не выдержала все необходимые технологии строительства, - уточняют в мэрии Волгограда.

Теперь, избежать подобных проблем, надо полностью срезать переувлажненный слой грунта и насыпать новый слой щебеночно-песчаного основания дороги.

- Принято решение провести дополнительные работы на этой улице: сделать новое основание дороги на участке от разворотного кольца у кардиоцентра до примыкания к улице Маршала Василевского, - сообщают «КП-Волгоград» в администрации города. - Сейчас МУ «Комдорстрой» разрабатывает техническую документацию для проведения этих работ. Подрядчик сделает основание, на которое затем уложат два слоя асфальта, а на последнем этапе компания приведет в порядок всю прилегающую к дороге территорию.