На Волгоградскую область идут дожди и грозы

Правда, дожди пройдут кратковременные и не везде. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Август хоть и летний месяц, но осень уже дает о себе знать – ночи становятся все холоднее, а дожди все чаще. Вот и сегодня, 19 августа, в Волгоградской области ожидаются дожди, местами даже грозы. Правда, кратковременные, так что сильно залить города и села не успеет. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в региональном Гидрометцентре.

Ветер в целом сегодня небольшой 4-9 метров в секунду, но при грозе порывы будут достигать 12-17 метров в секунду. Местами по области ночью заметно похолодает, кое-где столбик термометра даже опустится до отметки +10 градусов. Но днем солнце еще жарит - +24...+29º, А на юге региона и вовсе до +33 градусов.

Областного центра циклон с дождями не коснется, в Волгограде не будет ни осадков, ни прохлады. Солнце днем 19 августа припечет до +28...+30 градусов.

- В большинстве южных и в отдельных северных районах области, а также в Волгограде ожидается чрезвычайная пожароопасность, 5 класс горимости леса (опасное явление), - предупреждают синоптики.