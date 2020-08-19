Волгоградец хотел алабая и отрезал щенку уши: после спасения волонтеры ищут питомцу нового хозяина

Фото: волонтеры

Две недели назад волонтерам волгоградского приюта «Помощь Бучу и бездомным животным» пришлось спасать пристроенного щенка от жестокого хозяина: мужчина очень мечтал об алабае и поэтому отрезал животному уши.

Купирование происходило дома, без уколов и обработки, по принципу «взять и отрезать». После непрофессиональной операции зоозащитникам пришлось лечить щенка от воспаления. Но сейчас Николя (такую кличку дали подопечному) полностью здоров и готов переехать в новую семью.

- Николяше 3,5 месяца, он будет крупным. Привит полностью, на днях с ушек снимаем швы. Ему очень нужен дом! Несмотря на все испытания он по-прежнему любит людей, добрый и общительный, - рассказали «КП-Волгоград» волонтеры приюта.

По всем вопросам обращаться в группу «Помощь Бучу и бездомным животным».