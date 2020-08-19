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Происшествия

Под Волгоградом мстительный сосед поджег 23 тонны сена и сарай с домашним скотом

Хозяйка успела спасти животных, но осталась без запасов корма на зиму
Юлия ДанильченкоЮлия ДанильченкоЮлияДанильченко
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Хозяйка успела спасти животных, но осталась без запасов корма на зиму

Хозяйка успела спасти животных, но осталась без запасов корма на зиму

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Фигурантом уголовного дела по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» стал 41-летний житель Кумылженского района: 18 августа он намеренно бросил спичку в стог сена своей соседки. Как итог 23 тонны корма сгорели в считанные минуты. Огонь перебросился на сарай, где находился весь домашний скот. Владелица хозяйства, рискуя собственной жизнью, успела спасти животных.

Сам поджигатель и не думал, что одну спичка натворит столько бед. Он всего лишь хотел немного отомстить женщине.

- Как установили полицейские, у подозреваемого с потерпевшей давний конфликт. Употребив алкоголь, злоумышленник спичками поджег сено, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградский области.

Согласно статье, мстителю грозит до пяти лет тюрьмы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

ЧП