Врачам и медсестрам бесплатно: в Волгограде маршрутчик поддержал медиков в период пандемии

Маленький вклад маршрутчика в большое дело борьбы с пандмией. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоградские маршрутчики умеют удивлять. Еще свежа в памяти история о водителе, который бесплатно возил в своей «ГАЗельке» солдат и беременных женщин. Это был водитель маршрутки №123. Прошло восемь лет, и вдруг недавно в одной из маршруток №110, которая ездит в Волгоград из поселка Городище, я встречаю вот такую надпись: «Для врачей и медсестер Городищенской больницы проезд бесплатный». А внизу приписка – «Спасибо вам». Трогательно до слез. Вот так обычный маршрутчик решил внести свою лепту в поддержке тех, кто сегодня на передовой в борьбе с коронавирусом.

А ведь мелкие перевозчики оказались в числе пострадавших – они просидели без работы несколько месяцев из-за ограничений. Но, едва вернулись на линии, организовали вот такую акцию. Понимают, им сегодня сложнее. Правда, поначалу акцию поддержали многие водители, сегодня ее продолжает лишь один. Так он пытается донести, что помочь в борьбе с коронавирусом может каждый: кто-то бесплатным проездом, кто-то добрым словом, а кто-то соблюдением простых правил – ношением маски и мытьем рук.

Кстати, в 2015 ездил по Волгограду еще один удивительный водитель маршрутки: он раздавал бесплатно конфетки пассажирам. Причем не только маленьким, но и взрослым, кто заходил к нему в салон с плохим настроением. Казалось бы мелочь, а сколько в ней волшебства и добра.