Из-за коронавируса в бюджете Волгоградской области образовался дефицит в 5 миллиардов рублей

Депутаты вынуждены вносить правки в бюджет 2020 из-за недостачи средств. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Коронавирус сильно ударил по экономике Волгоградской области. И как ни пытаются власти успокоить: мол, все стабильно, цифры говорят другое. Сегодня на рассмотрение бюджетного комитета Волгоградской облдумы были вынесены корректировки, которые предложили внести в бюджет региона на 2020 год: « С учетом внесенных губернатором поправок, предлагаются следующие изменения: доходы - 114 млрд 896,3 млн рублей, расходы - 119 млрд 796 млн рублей. При этом налоговые и неналоговые доходы составят 73 млрд 875,9 млн рублей, безвозмездные поступления – 41 млрд 20,4 млн рублей».

Как видите, в областном бюджете возникла «дыра» в размере 5 миллиардов рублей. А все из-за ограничений по коронавирусу.

«Да, мы получили меньше налоговых и неналоговых доходов бюджета. Но благодаря безвозмездным поступлениям из федеральной казны, мы смогли сократить потери. И есть данные, которые говорят, что ряд других регионов преодолевал этот участок времени намного труднее», - отметил председатель парламентского комитета Илья Кошкарёв.

При этом в бюджете все равно заложили дополнительные средства на соцзащиту, здравоохранение, переселение людей из аварийного жилья, на образование и решение проблем обманутых дольщиков. И 200 миллионов дали еще муниципалитетам на выравнивание их бюджетов.

А дефицит в бюджете намерены закрыть с помощью кредитов и за счет размещения государственных ценных бумаг Волгоградской области

- Хорошей поддержкой сейчас является и отсрочка по выплате долга по бюджетным кредитам, которую федеральный центр предоставил регионам в связи с пандемией коронавирусной инфекции, - отмечают в облдуме.