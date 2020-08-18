Прокуратура проверит перевозчика после ДТП с маршруткой в Волгограде

От удара иномарки микроавтобус с людьми перевернулся на дорогу. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Прокуратура Волгограда проконтролирует, как ведется расследование и выяснение обстоятельств аварии с участием маршрутки, которая произошла сегодня, 18 августа в центре города. Напомним, жесткое ДТП случилось на злосчастном перекрексте - пересечении улицы Комсомольской и проспекта Ленина. «Тойота», за рулем которой был 19-летний молодой человек, на полной скорости врезалась в пассажирский микроавтобус. От удара маршрутка, в которой находилось примерно 7-8 человек, перевернулась. Пострадали, по предварительным данным, шесть человек, в том числе двое детей (такие данные дают в областной прокуратуре). При этом сам виновник аварии отделался лишь испугом.

- Расследованием обстоятельств ДТП занимается волгоградская полиция, а прокуратура возьмет результаты этого расследования на контроль. Кроме того, проверят и перевозчика – соблюдались ли все требования закона о пассажирских перевозках, - уточняют «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.