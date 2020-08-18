Волгоградская семья казаков стала победителями всероссийского конкурса

В семье Копыловых в казачьих традициях воспитывают двух сыновей и трех дочерей.

У Дмитрия и Натальи Копыловых из Серафимовичского района Волгоградской области пятеро детей - два сына и три дочери. Но особенность их не в многодетности, и даже не в том, что они сызмальства приучают детвору управляться по хозяйству и ухаживать за лошадьми. А в том, что родители тщательно хранят и передают из поколения в поколение свои традиции казачьей культуры. Бережно хранят. Именно за это они и получили победу во всероссийском конкурсе «Семья года». Копыловы стали победителями в номинации «Семья – хранитель традиций».

- Награждение и чествование победителей конкурса пройдет 29 ноября 2020 года – в День матери. И из-за коронавируса состоится в онлайн-режиме, - уточняют в региональном комитете социальной защиты населения.

Кстати, Дмитрий Копылов уже не раз получал награды Всевеликого Войска Донского и даже госнаграды РФ за свою деятельность по сохранению казачьей культуры. А еще его привлекали в качестве консультанта по казачьей культуре, когда снимали «Тихий Дон». Он даже был реквизитором на съемочной площадке и работал в составе труппы компании «Москино».