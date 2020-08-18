В Волгограде погиб пожарный, пострадавший при взрыве на газовой заправке

Михаилу Перцеву было 42 года. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Волгоградской области

В Волгограде скончался пожарный, который принимал участие в тушении пожара АГЗС в Тракторозаводском районе. Водитель 1-й пожарно-спасательной части Михаил Перцев вместе со своим экипажем был на месте чрезвычайного происшествия уже через считанные минуты после первого взрыва. Огнеборцы начали разворачивать лафетный ствол и устанавливать пожарный гидрант, как тут же прогремел более мощный хлопок. Пожарные оказались в эпицентре взрыва.

Михаил Перцев с тяжелыми травмами вместе с тремя сослуживцами был доставлен в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №25. Спасатель получил ожоги 50%. Несмотря на все усилия медиков, спасти пожарного не удалось.

Михаилу Перцеву было 42 года. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Волгоградской области

- Семье погибшего будет оказана всесторонняя помощь и поддержка, - рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Михаил Перцев начал службу в МЧС в 2003 году. Ему было 42 года.

Напомним, серьезный пожар на газовой заправке в Волгограде произошел днем 10 августа. Возгорание произошло во время перекачки топлива из автоцистерны в подземный резервуар. После мощного взрыва последовала большая вспышка огня. В результате происшествия пострадали 13 человек.