В Ворошиловском районе Волгограда отключат газ

Газа не будет с утра до вечера. Фото: Олег ЗОЛОТО

Очередной этап отключений газа из-за плановых ремонтов на сетях газоснабжения и распределения в Волгограде пройдет в четверг, 20 августа 2020 года. На этот раз останутся без голубого топлива и возможности воспользоваться газовой плитой или водонагревательной колонкой часть жителей Ворошиловского района. А через неделю, 26 августа, отключат газ с утра до вечера еще в четырех домах на трех улицах в Ворошиловском. Всего в графике отключений газа в конце августа оказались более семидесяти домов.

Как рассказали «КП-Волгоград» в компании «Газпром межрегионгаз Волгоград», 20 августа 2020 отключат газ с 8.30 до 17.30 жителям четырех улиц по адресам: улицы С. Филиппова, 117; Гродненская, 68А; Валдайская, 185,196А; а также Максимовский разъезд, 117,127, 133 - 137, 154, 159, 163, 164, 165, 166, 169, 170, 170А, 173, 181, 182,183, 192,198А, 203,203А, 216,217, 220,227, 228,228А,228Б, 230,238, 241А,244, 258А,259, 260,260А, 261,264А, 269,269А, 270,270А, 276,276А, 278,281, 283, 285, 286, 287, 288,289, 292,296А, 298,299, 301,302, 304,313, 318,320, 322 и 142.

В среду, 26 августа 2020 не будет газа также в течение девяти часов с 8.30 до 17.30 в домах на улицах: Ардатовская, 2/1; Комитетская, 5; Буханцева, 50 и 52.

Жильцам домов, попавших под отключения газа, включать плиту или колонку специалисты не рекомендуют, чтобы не произошло несчастных случаев.