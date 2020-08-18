«Хозяин дорог»: появилось видео столкновения «Тойоты» и маршрутки №110 в центре Волгограда

Виновник аварии нарушал ПДД и вел себя как "хозяин дорог". Фото: Екатерина СИМОХИНА

Крупная авария в центре Волгограда, где от столкновения с иномаркой перевернулась маршрутка №110 вместе с пассажирами, попала на видеорегистратор одного из автомобилистов. На кадрах видно, как 19-летний лихач за рулем «Тойоты» мчится по проспекту Ленина, подрезает машины и явно не обращает внимание ни на знаки дорожного движения, ни на светофор. «Хозяином дорог» называют его очевидцы ДТП.

На пересечении с Комсомольской иномарка не приостанавилась, на полной скорости врезалась в белый «Форд». Микроавтобус от удара перевернулся на бок. Водитель сразу же вышел из машины и схватился за голову, оценивая печальные последствия своего опасного вождения.

Одну из пассажирок маршрутки выбросило на тротуар через дверь. Она пролетела несколько метров и едва осталась жива. Женщине оказывали помощь походившие мимо неравнодушные волгоградцы. Напомним, в ДТП пострадали 7 человек, включая виновника, который тоже обратился за медицинской помощью.