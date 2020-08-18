19 августа отключат свет в двух районах Волгограда

Света не будет восемь часов. Фото: Евгения ГУСЕВА

Третий месяц в Волгограде продолжаются регулярные отключения электроэнергии из-за плановых ремонтов на сетях. Изо дня в день тысячи жителей областного центра остаются без света, прохлады кондиционеров, возможности включить электроприборы, подзарядить гаджеты и прочих удобств современной цивилизации. Большая часть отключений уже позади. Теперь в списке коммунальных страдальцев совсем немного домов. В эту среду останутся без света жители всего пары районов Волгограда. В графике отключений электричества на 19 августа 2020 указаны лишь Дзержинский и Ворошиловский районы. Вырубят электроэнергию на этот раз в частном секторе на восемь часов – с 9 утра до 17.00.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей организации «Россети ЮГ - Волгоград», в Дзержинском районе 19 августа свет отключат на восьми улицах частника: Аннинской, №38-54 и 29-45; Таврической, дома №35-77, 67а, 71а, 36-52, 56-76; Царицинской, дома №42-79а; Фонтанной, дома №39-79 и 44-74; Хуторской, дома №16-28 и 15-25; Лекарской, дом №23; Новосельской, дома 49-51 и 52-54; а также на улице Продольной, в домах №74-80.

В Ворошиловском без электричества в среду будут сидеть жители переулка Чембарского, дома №1а, 1б, 1г,1/5, 3, 6-26, 21а, 28-52; улицы Саранской, №55-57, и улицы Череповецкой, дома №20, 20а, 24а, 24/3, 24/7 и 30-50.